Germencik'te deprem tatbikatı yapıldı
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Aydın'ın Germencik ilçesindeki okulda deprem tatbikatı yapıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki okulda deprem tatbikatı yapıldı.
Germencik Şehit Cafer Ortaokulunda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen tatbikatta deprem anında yapılacaklar konusunda öğrenciler uzmanlarca bilgilendirildi.
Bilgilendirmenin ardından deprem anı ve tahliye çalışmaları canlandırıldı.
Germencik Kaymakamı Tugay Gülenç de tatbikatı izledi.
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Kaynak: AA / Güncel