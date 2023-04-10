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Germencik'te bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Germencik'te bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Üzümlü Mahallesi'ndeki bağ evinden çapa makinesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin R.Ç. ile K.P. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, çalıntı malzemelerle Reisköy Mahallesi'nde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. ve K.P. tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Suç Araştırma Timi Germencik Aydın Güncel Haberler

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