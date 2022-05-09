Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

AA - Necip Uyanık - Güncel
 - Güncelleme:
Germencik'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ve jandarma tarafından anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ve jandarma tarafından anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Trafik Haftası kapsamında Çocuklar Gülsün Diye Anaokulunu ziyaret eden polis ve jandarma ekipleri, okulun bahçesinde çocuklara trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı.

Çocuklar daha sonra ekiplerle okulun karşısındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçti.

Programın sonunda öğrencilere şapka ve düdük hediye edildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Jandarma, Aydın, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title