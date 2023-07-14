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Germencik'te 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.<İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, saat 03.00 sıralarında Germencik'te şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, paketler halinde toplam 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olgun Karamanoğlu (52) ile Doğan Kunduracıoğlu (26) da gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Germencik Güncel Haberler

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