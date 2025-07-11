Germencik'te,"15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Ali Şanlı Kent Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan serginin açılışında konuşan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, 15 Temmuz şehitlerini anmak için sergiyi düzenlediklerini ifade etti.

Açılışına Germencik Belediye Başkan Vekili Onur Kocabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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