Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi. Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi. Kanlı Bahçe Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Program kapsamında, Sarı Hatun Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim indirildi. Protokol üyelerinin katılımıyla Ali Şanlı Kent Meydanı'nda 15 Temmuz şehit fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. AA / Necip Uyanık - Güncel Demokrasi Germencik Güncel Haberler

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