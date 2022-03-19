Germencik'te 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde yapımı tamamlanan sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesince Turanlar Mahallesinde yapılan 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri açılışında konuşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, çocuğundan yaşlısına herkesin yararlanabileceği bir tesisi hizmete açtıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Öndeş, 24 dönüm arazi üzerine yapılan tesiste, halı saha, kafe, piknik alanı, düğün salonu ve otoparkın yer aldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışa Kaymakam Turgay Gülenç de katıldı.