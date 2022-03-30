Germencik Kaymakamlığı geçici hizmet binasına taşındı

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, yeni hizmet binası faaliyete geçene kadar belediyeye ait bir binada hizmet vereceklerini söyledi.

Gülenç, gazetecilere, yeni kaymakamlık binasının yatırım programı kapsamına alındığını ve bu yıl yapımına başlanacağını belirtti.

Germencik Belediyesine ait bir binada geçici süreliğine hizmet vereceklerini aktaran Gülenç, "Merkeze daha yakın ve uygun bir alan olduğu için buraya gelmeyi tercih ettik. Yeni binamız bitirilene kadar burada görev yapmaya devam edeceğiz." dedi.