Germencik Kaymakamlığı 18 kursiyere ney hediye etti - Haberler

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Germencik Kaymakamlığı 18 kursiyere ney hediye etti

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Germencik Kaymakamlığı 18 kursiyere ney hediye etti

Germencik Kaymakamlığı kursa katılan 18 kişiye ney hediye etti.

Germencik Kaymakamlığı kursa katılan 18 kişiye ney hediye etti.

Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bu yıl ilk kez açılan ney kursuna 18 kursiyer katıldı.

Kaymakam Turgay Gülenç de kursa ilginin artması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kursiyerlere ney desteğinde bulundu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan, ney kursunun hazirana kadar devam edeceğini belirtti.

Şimdiye kadar 136 ayrı kurs açtıklarını vurgulayan Ercedoğan, 3 bin 200 kişinin ise merkezden eğitim aldığını kaydetti.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Turgay Gülenç, Güncel, Haberler

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