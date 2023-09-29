Germencik İlçe Müftüsü Kur'an öğretimi programına katıldı

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun Neşetiye Durak Camii'nde düzenlenen hafta içi ve hafta sonu camilerde Kur'an öğretimi programına katıldı.

Germencik Neşetiye Durak Cami İmam Hatibi Özgür Sezer'in Yaz Kur'an Kursu bitimi sonrasında devam ettirdiği camilerde Kur'an öğretimi programı çerçevesinde her ikindi namazı sonrası yaklaşık 15 öğrenciye Kur'anı Kerim ve İlmihal dersi veriliyor. İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Neşetiye Durak Camiinde ders gören öğrencileri ziyaret ederek derse katılım sağlayan öğrencileri tebrik ederek, "Kur'an-ı Kerimi öğrenmek her mü'minin en zevkli ve en tatlı bir meşguliyetidir. Öğrendiğiniz Kur'an-ı Kerim'i devamlı okuyarak bilgilerinizi ve Kur'an okumayı geliştirmeliyiz ve ayrıca açıklamalı mealini de okuyarak dünya-ahiret saadetimizi temin eden yüce Rabb'imizin buyruklarını öğrenmeliyiz" dedi.

İlçe Müftüsü Coşkun, Cami İmam Hatibi Özgür Sezer'e de gayretlerinden dolayı şükranlarını iletti. - AYDIN