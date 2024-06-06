Germencik Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Boyunca Üretilen Ürünlerin Sergisi

Germencik Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı sergi düzenledi.

Merkezin bahçesindeki sergide yıl boyunca gerçekleştirilen sanatsal, sportif, kültürel kurslarda üretilen ürünler beğeniye sunuldu.

Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de sergiyi gezdi. Zencirci, kursiyerlere destek olmak amacıyla, yaptıkları resimlerden satın aldı.

Etkinlikte geri dönüşüm ve sıfır atık temasıyla atıklarından üretilen ürünler de ilgi çekti.