Germencik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi - Haberler

Germencik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi Aydın'ın Germencik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerler, konser verdi. Aydın'ın Germencik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerler, konser verdi. Germencik Belediye Parkında düzenlenen etkinlikte çeşitli mesleklerden kadın kursiyerler, şarkılar seslendirdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Ercedoğan, bu yıl açtıkları 150 kursta 4 bin 300 kursiyere eğitim verdiklerini belirterek, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. AA / Necip Uyanık - Güncel Germencik Aydın Güncel Haberler

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