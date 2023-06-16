Germencik Belediyesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı

Germencik Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle çocukların zaman geçirdiği parklarda temizlik çalışmalarını yoğunlaştıran Germencik Belediyesi, çocukların daha bir temiz ortamda oynayabilmeleri için parkların içerisindeki yabani otları temizleyerek gerekli bakımı yapıyor. 100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri, Şehit Komando Çavuş Serkan Özpınar Parkı, Sevgi Yolu, Ortaklar Atatürk Caddesi ile Bedrettin Dalan Kavşağı gibi ana arterler başta olmak üzere ilçe genelinde tüm mahalleler; uzayan otların temizlenmesi, ağaç budama çalışmaları ve çevre düzenlemeleri ile daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.