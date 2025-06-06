Gerişler Köyü'nde Neşeli Kurban Bayramı Töreni

Gerişler Köyü'nde Neşeli Kurban Bayramı Töreni
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Bolu'nun Göynük ilçesindeki Gerişler köyünde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde, köy halkı bir araya geldi ve gençler yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Törende kuşaklar arası dayanışma ön plana çıktı.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Köy camisinde bayram namazını kıldıktan sonra köy meydanında toplanan vatandaşlar bayramlaştı.

Bayramlaşma töreninde gençler, köyün yaşlılarının ellerini öperek bayramlarını kutladı.

Kuşaklar arası birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı törende, vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı, sohbet etti ve iyi dileklerde bulundu.

Köy halkı, bu tür geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkati çekerek, bayramların bir araya gelme ve kaynaşma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Bayramlaşma töreni, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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