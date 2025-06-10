Geri Vitesin Kurbanı: Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi

Geri Vitesin Kurbanı: Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi
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Edirne'de sürücüsünün geri viteste unuttuğu otomobil, hareket ederek bir mobilya mağazasına girdi. Kazada yaralanan olmadı, ancak hem mağaza hem de otomobilde hasar meydana geldi.

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3) SÜRÜCÜSÜNÜN GERİ VİTESTE UNUTTUĞU OTOMOBİL, MOBİLYA MAĞAZASINA GİRDİ

EDİRNE'de sürücüsünün geri viteste unutarak indiği otomobil, mobilya mağazasına girdi.

Kaza, Dilaverbey Mahallesi Balıkpazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Selahattin Çelik, cadde üzerine park ettiği otomobilini geri viteste unutup indi. Çelik'in inmesinin ardından araç, geri doğru hareket etmeye başladı. Otomobil, karşı kaldırımda bulunan mobilya mağazasının camekanına çarparak içeri girdi. Kazada, yaralanan olmazken, ihbarla gelen polis ekipleri tutanak tuttu. Mağaza ve araçta hasar oluştu.

'NASIL OLDU, BEN DE ANLAMADIM'

Sürücü Çelik, kaza nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Arabayı park ettim sonra aşağıya indim. Baktım araba geri geri gitmeye başladı. Kapıyı açtım önlemek için ama başaramadım. Kendi kendine mağazaya girdi. Şoförlükte yıllarım geçti. Acemi olsam tamam ama nasıl oldu; ben de anlamadım. Herhangi bir şeyim yok" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Edirne'de Selahattin Çelik'in, geri viteste unutup park ettiği otomobilin mobilya mağazasına girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çelik'in otomobili park ettikten sonra hareket etmesi üzerine sürücü koltuğuna binip müdahale etmeye çalışırken yere düştüğü, otomobilinde mağazaya girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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