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Geri manevra yaparken aracı şarampolde askıda kaldı

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Geri manevra yaparken aracı şarampolde askıda kaldı

ADANA'da, Kürşat Güneş'in kullandığı otomobil, geri manevra yaparken yapımı süren yolun kenarındaki şarampole düştü.

ADANA'da, Kürşat Güneş'in kullandığı otomobil, geri manevra yaparken yapımı süren yolun kenarındaki şarampole düştü. Güneş ile yanındaki iki arkadaşı  askıda kalan araçtan yara almadan çıktı. Güneş'in, geçen yıl da kullandığı otomobille sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81067 Sokak'ta meydana geldi. Kürşat Güneş'in kullandığı 01 ADH 113 plakalı otomobil, sokakta geri manevra yaptığı sırada Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü yolun kenarındaki şarampole düşerek askıda kaldı. Kaza sonrası panik yaşayan Güneş ile yanındaki iki arkadaşı, otomobilden yara almadan çıktı. Güneş'in ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi, kazayla ilgili tutanak tuttu.Öte yandan Güneş'in, geçen yıl kullandığı otomobille Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'daki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

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