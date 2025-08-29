Geri Manevra Yapan Otomobil Çocuğa Çarptı: 2 Yaşındaki Şevket Aras Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geri manevra yapan bir otomobilin 2 yaşındaki çocuğa çarpması sonucu acı bir kaza yaşandı. Olayda, çocuğun hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

İ.D. idaresindeki 27 VY 711 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde geri manevra yaparken 2 yaşındaki Şevket Aras'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aras, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
