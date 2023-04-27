GERİ MANEVRA YAPAN KAMYONET YAYAYA ÇARPTI; ÇEVREDEKİLER SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı Şevval Reyhan K. (17) yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler, sürücü Hakan Y.'ye saldırıp, aracın camlarını kırdı. Kaza ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Y.'nin (38) hareket ettirip manevra yaptığı 16 KGY 65 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek için bekleyen Şevval Reyhan K.'ye çarptı. Yere düşen Şevval Reyhan K. yaralanırken, kazayı gören çevredekiler, Hakan Y.?ye saldırıp, aracın camlarını kırdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şevval Reyhan K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede önlem alan polis ekipleri, tarafları polis merkezine götürdü. Tedaviye alınan Şevval Reyhan K.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA VE SONRASINDA YAŞANANLAR KAMERADA

Bu arada, Şevval Reyhan K.?nin yaralandığı kaza ve çevredekilerin kamyonet sürücüsüne saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şevval Reyhan K.?nin yolun karşısına geçmek için yol kenarına geldiği, geri manevra yapan kamyonetin genç kıza çarptığı ve yakınlarının sürücüye saldırdığı görüldü. (DHA)