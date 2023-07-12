Geri manevra yapan kamyon telefon direğini böyle devirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da geri manevra yapan kamyonun telefon direğini devirmesi sonucu hasar meydana geldi.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü tarafından park edilmek istenen kamyon geri manevra yaparken telefon direğine çarparak devrilmesine sebep oldu.

Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Telefon ve internet şebekelerinde geçici bir süreyle bağlantı koparken, görevlilerin tamiri sonrası arıza giderildi.

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.