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Geri manevra yapan kamyon telefon direğini böyle devirdi

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Tekirdağ Çorlu'da geri manevra yapan kamyonun telefon direğini devirmesi sonucu hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Geri manevra yapan kamyon telefon direğini böyle devirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da geri manevra yapan kamyonun telefon direğini devirmesi sonucu hasar meydana geldi.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Fazıl Hüsnü Dağlarca Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü tarafından park edilmek istenen kamyon geri manevra yaparken telefon direğine çarparak devrilmesine sebep oldu.

Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Telefon ve internet şebekelerinde geçici bir süreyle bağlantı koparken, görevlilerin tamiri sonrası arıza giderildi.

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Cep Telefonu Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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