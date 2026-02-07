Dozerin belediye çalışanına çarptığı kaza kamerada

ANTALYA'nın Serik ilçesinde geri manevra yapan dozerin çarpmasıyla aracın altındaki boşluğa düşen belediye çalışanı Cengiz Erkek'in yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Belek Turizm Merkezi'nde Serik Belediyesi tarafından sürdürülen kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen ekip sorumlusu Cengiz Erkek'e geri manevra yapan dozer çarptı. Kazayı fark eden belediye çalışanlarının uyarısıyla dozer sürücüsü aracı durdurdu. Dozerin alt boşluğuna düşen Erkek'i çevredekiler çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Erkek'i, ilçedeki özel hastaneye götürdü. Erkek'in 3 kaburga kemiğinin kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.