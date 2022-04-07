Geri itilen 23 düzensiz göçmen Kuşadası'nda karaya çıkıp yardım istedi

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda karadan ulaşımın olmadığı noktada bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekiplerin ulaştığı 23 düzensiz göçmenin, Yunanistan unsurlarında can salı içinde Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla karaya çıktıkları öğrenildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.