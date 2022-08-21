Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 kişiye tutuklama Güncel Haberler KAYSERİ İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardığı tespit edilen ve gözaltına alınan 20 sığınmacı, tutuklandı. KAYSERİ İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardığı tespit edilen ve gözaltına alınan 20 sığınmacı, tutuklandı. Olay, 2 gün önce, Kayseri-Sivas yolunun 30'uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde meydana geldi. Buradaki sığınmacılar, ülkelerine gitmemek için yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, merkezin bir bölümünü kapladı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sığınmacılar, söndürme çalışmalarına da engel olmaya çalışınca bölgeye çok sayıda asker gönderildi. Ekiplerin ortak müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangın çıkardığı tespit edilen yabacı uyruklu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 20 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün Kayseri Güncel Haberler

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