Haberler

Ankara-Niğde Otoyolu'nda geri geri giden çekici kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Otoyolu'nda geri geri giden çekicinin sürücüsü H.K. hakkında adli işlem başlatıldı ve para cezası uygulandı. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKARA- Niğde Otoyolu'nda geri geri giden çekicinin sürücüsü hakkında adli işlem başlatılarak para cezası uygulandı. Çekicinin geri geri gittiği anlar kameraya yansıdı.

Nevşehir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu kavşağı mevkiinde H.K.'nin hakimiyetindeki çekicinin, otoyolda geri geri gittiğini kamera görüntülerinden tespit etti. Bu kapsamda H.K. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücüye ayrıca para cezası uygulandı.

Öte yandan çekicinin geri geri gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çekicinin geri geri gittiği görülü.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi