GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ YANGINDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Antalya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı.Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesinde yer alan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesiste bulunan plastik ürünlerin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında geri dönüşüm tesisinin yakınlarında bulunan bir sera da zarar gördü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.