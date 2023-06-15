Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi girişinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında bir kişi yaralanırken, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Akhisar Mahallesi girişinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına çok sayıda İnegöl itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenişehir, Kestel ve Gürsu ilçelerinden de ekipler sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

Öte yandan, olayda yaralanan kişinin hastanede tedavisi sürerken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.