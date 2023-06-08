Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasından yükselen alevler korkuttu.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bulunan geri dönüşüm malzemelerinin olduğu alandan dumanların çıktığını gören çalışanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Siyah dumanlar ilçenin her tarafından görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.