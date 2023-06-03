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Geri Dönüşüm Fabrikasının Deposunda Yangın

Geri Dönüşüm Fabrikasının Deposunda Yangın

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda bulunan plastik malzemeler yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda bulunan plastik malzemeler yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Huzur Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan geri dönüşümden elde edilmiş malzemeler bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan itfaiye erleri, harekete geçerek seyir halindeki ekiplerin yolunu açtı. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler

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