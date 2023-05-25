GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINI KAÇAK AKARYAKIT TESİSİNE ÇEVİRMİŞLER; 16 GÖZALTI

OSMANİYE'de ihbar üzerine geri dönüşüm fabrikasına baskın düzenleyen polis, tesisin kaçak akaryakıt üretim alanına dönüştürüldüğünü saptadı. Tesiste 16 şüpheli, gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda bazı kişilerin, düzenek kurmak suretiyle çeşitli kimyasal karışımlarla araçlarla uyumlu akaryakıt üretip, çeşitli yollarla sattığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM Şube ekiplerince uzun süren çalışmalarda Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde kapalı olduğu bilinen 2 ayrı geri dönüşüm fabrikasına baskın düzenledi. Operasyonda fabrikalarda akaryakıt üretimi için makineler kurulduğu, çeşitli düzenekler yardımıyla hem binek araçlar hem de TIR'lar için yakıt üretimi ve satışı yapıldığı saptandı. Baskınlar sırasında 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 25 bin 930 litre karışımlı akaryakıt, 1200 litre akaryakıt üretiminde kullanılan sülfürik asit, 1 adet pompalı tüfek ve 50 adet fişek ele geçirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (DHA)