Geri Dönüşüm Fabrikasında İş Kazası: Bir Çalışan Ağır Yaralandı

Batman'da bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan A.T., helezon makinesine ayağını kaptırarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.T.'yi hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BATMAN'da çalıştığı geri dönüşüm fabrikasında ayağını helezon makinesine kaptıran A.T. (26), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Girbereşik Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ayağını helezon makinesine kaptıran A.T., acı içinde bağırınca arkadaşları yardıma koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
