Geri Dönüşüm Etkinliği Bebek Sahili'nde Gerçekleştirildi

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) ile Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Beşiktaş'ın Bebek semtinde denizden atık topladı.

Dernek üyeleri, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında etkinlik için Bebek Sahil Parkı'nda bir araya geldi.

Denizden toplanan atıklardan elde edilen ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte, pet şişeden yapılan elbise, cansız mankene giydirilerek sergilendi.

Balıkçı Nejla Yazıcı'nın ağına takılan çöpler ve denizde unutulan hayalet ağlar da basın mensuplarına gösterildi.

Daha sonra Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyeleri tekneyle açılıp, geri dönüştürülebilir atıklar ile çöpleri denizden topladı. Sudan içki şişesi, teneke, faraş ile cam şişenin yanı sıra çeşitli atık ve çöplerin çıktığı görüldü.

"Önemli olan temizlik değil kirletmemektir"

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkan Yardımcısı Gökhan Karakaş, basın mensuplarına, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1972 yılında 5 Haziran'ı "Dünya Çevre Günü" ilan ettiğini söyledi.

Bununla denizleri ve insanoğlunun geleceğinin korunmasının hedeflendiğini belirten Karakaş, "Ticaretin yüzde 85'i denizler üzerinden yapılıyor. Sınırsız insan kaynakları, besinler, gıdalar denizlerden geliyor. En hoyratça kullandığımız alan, yine denizler. Topluluk olarak sorumluğumuzun bilincindeyiz. Gelecek kuşaklara temiz bir deniz bırakmak hedefindeyiz." dedi.

"Ambalaj atıklar çöp değildir"

GEKADER Kurucu Başkanı Fatih Eren ise ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılabileceğini dile getirdi.

Etkinlikte, ambalaj atıklarının çöp olmadığını anlatmak istediklerine dikkati çeken Eren, "Denizlerimize atılmış ambalaj atıklarını toplayacağız. Atıklar hiçbir şekilde denize atılmamalı. Bu atıklar çöp değildir." diye konuştu.

Balıkçı Nejla Yazıcı da eskiden ağlarına balıklar gelirken şu an akü ve pet şişe gibi atıkların takıldığını anlattı.