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Son dakika haberleri! GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Yangın, gece yarısı Gebze Balçık Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir açık hava deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Depodan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze İtfaiyesi'ne takviye olarak Çayırova, Darıca ve İzmit'ten de itfaiye ekipleri geldi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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