Geri dönüştürülmüş plastik atıklar Ağrı'da çocuklara oyun parkı oldu

OMO'nun ' İyilik için Kirlenmek Güzeldir' projesiyle plastik atıkları oyun parkına dönüştürmek ve bir parka erişimi olmayan çocuklarla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği projenin ilk parkı Ağrı'nın Uzunyazı Köyü'nde açıldı. 196 kilo geri dönüştürülmüş plastikten üretilen "İyilik için Kirlenmek Güzeldir Parkı"nın açılış töreni Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt'un da katılımıyla gerçekleştirildi.

Plastiklerin atığa değil çocuklar için oyun parkına dönüşmesi amacıyla proje nisan ayında 'Değişim Sensiz Olmaz' çağrısıyla başladı. Bu çağrıyla marka Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz Belediyelerinde bulunan ilk ve orta okulların önüne yerleştirdiği İyilik için Kirlenmek Güzeldir Geri Dönüşüm Kutuları'yla herkesi atıklarını ayrıştırmaya davet etti. İki aylık süreçte toplanan 196 kilo geri dönüştürülebilen plastik atıkla hayata geçirilen ilk İyilik için Kirlenmek Güzeldir Parkı Ağrı'nın Uzunyazı Köyü'nde çocuklarla buluşturuldu.

Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt açılış töreninde yaptığı konuşmada "Çocuklar gülünce dünya güzelleşir. Çocukların gülmesine vesile olduğunuz için bütün öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu çalışma için evinizden çıktığınız andan buraya vardığınız ana kadar geçirdiğiniz her anı çok kıymetli buluyorum" dedi.

İSTANBUL'DAKİ ÇOCUKLAR PLASTİK BİRİKTİRDİ, AĞRI'DAKİ ÇOCUKLAR İSE MUTLULUK

Unilever Türkiye Çamaşır Bakım Pazarlama Direktörü Duygu Dal, "İyilik için Kirlenmek Güzeldir, gezegenimizin karşı karşıya olduğu sorunların farkında olan ve değişimi başlatmak isteyen çocuklardan ilham aldı. Yaptığımız araştırma çocuklarla ele ele vererek harekete geçmemiz gerektiğini çok net bir şekilde gösterdi. Çünkü çocukların yaşları büyüdükçe çevrelerindeki insanların doğayı umursamadığını düşündüğünü ve değişime olan inançlarının da bu yüzden her geçen gün azaldığını gözlemledik. Onlara "Değişimi hep birlikte başlatabiliriz" mesajını vermek ve bunu somut olarak da göstermek istedik. Böylece iyilik hareketimizi başlattık. "Plastikler atığa değil, çocuklar için oyun parkına dönüşsün" dediğimiz İyilik için Kirlenmek Güzeldir hareketimizin iyilik aşamasına ulaştık. Projeye başladığımız Nisan ayından beri hayalini kurduğumuz an, çocuklarla buluştuğumuz bu andı. Bugün Ağrı'nın Uzunyazı Köyü'yle buluşmak ve çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. "Değişim Sensiz Olmaz" çağrımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Onlara neye destek verdiklerini parkımıza kavuşarak iki ayda somut bir şekilde gösterebilmekten de gurur duyuyorum. Bu parkımız, açık alanda geçirilen zamanın çocukların zihinsel ve fiziksel sağlığı açısından yarattığı değere yıllardır dikkat çeken "Kirlenmek güzeldir" hikayemize çok güzel yeni bir sayfa oldu. Çocukların eğlenerek, keşfederek, kirlenerek öğreneceği bir alan inşa etmek bizi çok heyecanlandırıyor. Bugün burada gördüğümüz şey İstanbul'daki çocukların plastik Ağrı'dakilerin de mutluluk biriktirdiği. Hedefimiz, çağrımıza gelecek desteklerle daha birçok oyun parkını birçok ilimizle buluşturmak ve burada çocukların yüzünde gördüğümüz gülümsemeyi daha fazla çocukta görmek" dedi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Dr. Yankı Yazgan ise "Çocukların, kendileri için çok değerli bir bilgi ve gelişim kaynağı olan ve yeni keşiflere imkan veren doğayla çok güçlü bir bağı var. Bu yüzden gezegenin ve ekosistemlerin korunmaması çocukların bu konuda kaygı duymasına sebep oluyor. Burada en temel endişe kaynağı 'yetişkinlerin dünyayı, doğayı ve çevrelerindeki insanları önemsemediğini' düşünmeleri. Anne-babalar harekete geçmeleri noktasında çocuklarına destek vermek istemekle onlara fazla sorumluluk yüklememek ve hayatlarına daha fazla stres katmamak arasında kalıyor, sonuçta çocuklarını iklim krizi gibi korkutucu gerçeklerden uzak tutma yolunu arıyorlar. Ancak ebeveynler her ne kadar çocuklarının endişelenmemesi için korumacı bir tavır takınsa da, çocuklar bunu 'önemsememek' olarak algılıyor. Ebeveynleri başta olmak üzere başka insanların eylemsizliği, çocukların değişime inançlarını zayıflatıyor. Bu konular hakkında konuşamayacaklarını düşünüyorlar, akranları tarafından susturulmaktan veya dışlanmaktan çekiniyorlar. Tüm bunlar genel olarak esenliklerini olumsuz etkiliyor. Bu karmaşık duyguların üstesinden gelmeleri için yapılacak en önemli şey ise çocuklarla bu konuları konuşmak ve doğayı ve gezegenimizi önemsediğimizi gerçek ve fark yaratan adımlarla onlara göstermek" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel