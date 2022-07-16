Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor
AA - Zafer Göder - Güncel
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Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa neden oldu.
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler, Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa neden oldu.
Bayram tatilinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de bulunan tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Karadeniz Bölgesi'nin İstanbul'a bağlantısı olan yolda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.
Polis ve jandarma ekipleri, yolda denetimlerini sürdürdü.
Hasarlı kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
AA / Zafer Göder - Güncel