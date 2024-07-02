Gerede'de Yolcu Otobüsleri Çarpıştı: 15 Yaralı

BOLU'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolunda yolcu otobüsü önünde seyreden yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 2 otobüste bulunan 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Galip Rahmi Ilık yönetimindeki 44 AFN 688 plakalı Yeni Can Malatya firmasına ait yolcu otobüsü, aynı yönde giden Rahmi Bal idaresindeki 34 HJ 9095 plakalı Huzur Turizm'e ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada iki otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.