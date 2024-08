Gerede'de su sondajı kavgası: 6 kişi yaralandı

BOLU'nun Gerede ilçesinde yaylada su sondajı yapan işçilerle köylüler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Yünyü Yaylası'nda meydana geldi. İlçede bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların su ihtiyacını karşılamak için yaylada sondaj çalışması başlatıldı. Yaylalarındaki suyun fabrikalara aktarılacak olmasına tepki gösteren köylüler ile sondaj çalışmasını yürüten işçiler arasında gerginlik yaşandı. İşçilerle köylüler arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü. Sondaj işçileri M.B. ve R.B. ile köylülerden M.Y., M.Y., M.Y., N.A. ve N.Y., birbirine girdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Gerede İlçe Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.