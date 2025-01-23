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Gerede'de Kayıp 61 Yaşındaki Saime Ayer İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Gerede'de Kayıp 61 Yaşındaki Saime Ayer İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Saime Ayer'in bulunması için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Ayer'in evinden ayrıldığı günden bu yana kendisinden haber alınamadı. Arama çalışmaları için farklı birimlerden 36 personel ve 4 dron görevlendirildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Saime Ayer'in bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Akçaşar köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ayer'in bulunması için Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Karabük ve Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ve kentteki arama kurtarma derneklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Farklı birimlerden 36 arama kurtarma personelinin katıldığı çalışmalarda, biri termal olmak üzere 4 dron da kullanılıyor.

Kayıp Saime Ayer'in, yaşlılığa bağlı hastalıkları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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