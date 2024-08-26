Gerede'de kadın çocuğa otomobiliyle çarptı, o anlar kameraya yansıdı

BOLU'nun Gerede ilçesinde G.M.U. isimli kadın, oğlunun kavga ettiği S.E.Y. (12) isimli çocuğa otomobiliyle çarptı, o anlar kameraya yansıdı. S.E.Y., tedavisi sonrası taburcu olurken, gözaltına alınan G.M.U.'ya ev hapsi verildi.

Olay, 11 Ağustos'ta Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden S.E.Y. isimli çocuğu başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerken gördü. Kadın, otomobilini 2 çocuğun üzerine sürüp, S.E.Y.'ye çarparak üzerinden geçti. Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkartıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen S.E.Y.'nin tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan G.M.U.'ya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.