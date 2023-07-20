Üye Girişi
Haberler

Gerede'de çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü

Güncel Haberler

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU (İHA) – Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Olay, gece saatlerinde Eymür köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burgucu Mahallesi üzerinde bulunan Cemali D.'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevler kısa süre içerisinde tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Gerede Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title