Gerede'de çıkan orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

Yerleşim bölgelerini tehdit eden yangın hem Ankara'dan, hem de Bolu'dan görülüyor

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesine sınır olan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangını fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmalarına başlandı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

Yerleşim bölgelerini tehdit eden yangın hem Ankara'dan, hem de Bolu'dan görülüyor.