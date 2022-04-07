Gerede'de cadde ve sokaklara giysi-tekstil kumbarası yerleştirildi - Haberler

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Gerede'de cadde ve sokaklara giysi-tekstil kumbarası yerleştirildi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Gerede'de cadde ve sokaklara giysi-tekstil kumbarası yerleştirildi

Bolu'nun Gerede ilçesine "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 30 giysi-tekstil kumbarası yerleştirildi.

GEREDE, BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesine "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 30 giysi-tekstil kumbarası yerleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yerleştirilen kumbaralarda biriken eski giyecekler, sözleşme yapılan firma tarafından ayrıştırıldıktan sonra kullanılabilir durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, önemli bir bölümü de fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, belirlenen yerlere 30 giysi kumbarası yerleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kullanılmış giysi ve ayakkabılarını çöp yerine bu kumbaralara bırakarak hem ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım edebilir hem de dolaylı yoldan ekonomimize katkı sağlayabilirler. Atıklarımızın çöp depolama alanımıza çöple beraber gitmesini önleyeceğiz. Söz konusu atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması son derece önemli."

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Gerede, Bolu, Güncel, Haberler

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