Gerede'de Biçerdöver Yangını: Küçük Çaplı Hasar

Bolu'nun Gerede ilçesinde buğday tarlasında biçim yapıldığı esnada biçerdöverde yangın çıktı. Erken müdahale edilen yangın sonrasında biçerdöverde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, Yelkenler köyü Çobanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan buğday tarlasında hasat yapan Şükrü Y.'ye ait biçerdöverin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede sıcak havanın da etkisiyle dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Biçerdöverin yandığını fark eden operatör, hemen iş makinesini durdurdu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde alevlere müdahale eden ekipler, facianın önüne geçti.

Çıkan yangın neticesinde biçerdöverde küçük çaplı hasar meydana geldi. - BOLU