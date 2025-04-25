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Gerede'de Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Gerede'de Bıçaklı Saldırı: Zanlı Tutuklandı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde, yayla evinde yaşayan çifti bıçakla yaralayan E.P. isimli zanlı, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Yaralı çift hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yayla evinde yaşayan çifti bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Mircekiraz köyü yaylasında dün İsmail (44) ve eşi Zeliha G'yi (38) bıçaklayıp kaçmasının ardından jandarma ekiplerince yakalanan E.P'nin (26) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.P, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Mircekiraz köyü yaylasında yaşayan İsmail (44) ve eşi Zeliha G. (38), yayla sakinlerince dün evlerinde yaralı halde bulunmuştu.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan çift, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, İsmail G. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış, Zeliha G. taburcu edilmişti.

Çifti bıçaklayıp kaçtığı belirlenen şüpheli E.P. (26), jandarma ekiplerince Gerede ilçe merkezine yakın alanda yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel
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