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Gerede Çayı'ndaki Kirlilik İçin Arıtma Tesisi Tamamlandı

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Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 100'ü aşkın köyden geçen Gerede Çayı'nı 10 yıldır kirleten fabrikalar için 2021 yılında yapımına başlanan arıtma tesisi tamamlandı. Faaliyete geçen tesis sayesinde zehirli atıklar artık Gerede Çayı'na karışmayacak.

BOLU'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 100'ü aşkın köyden geçen Gerede Çayı'nı 10 yıldır kirleten fabrikalar için 2021 yılında yapımına başlanan arıtma tesisi tamamlandı. Faaliyete geçen tesis sayesinde zehirli atıklar artık Gerede Çayı'na karışmayacak.

Gerede ilçesinde bulunan Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel ve sanayi atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca çayda kirlilik yaşandı. Zehirli atıklar nedeniyle Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca, 100'ü aşkın köyde çevre kirliliği ve oluşan kötü kokuyu köylüler ve çevre platformları defalarca kez protesto etti. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi.

ARITMA TESİSİ TAMAMLANDI, GEREDE ÇAYI ARTIK TEMİZ OLACAK

Kirliliğin ortadan kaldırılması amacıyla 2020'de arıtma tesisi inşası için ihale yapıldı. Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 2021'de inşasına başlanan arıtma tesisi tamamlandı. Tesise fabrikalardan gelen atık sular alınmaya başlandı. Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu Başkanı İlhan Armağan, platform sözcüsü Mehmet Emin Aslan ile platform üyeleri Gerede Kaymakamı Fatih Kaya ile arıtma tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

'TESİSİ KADEME KADEME KONTROL EDECEĞİZ'

Yeni faaliyete geçen arıtma tesisinde incelemelerde bulunduklarını belirten Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu Başkanı İlhan Armağan, arıtma tesisi bittiğini ve kademeli olarak su alınmaya başlandığını belirterek, "Tabi ki arıtma su almaya başladı ama hemen suyu temizledi olmuyor. Suyun tüm aşamaları geçerek diğer taraftan çıkması zaman alacak. Kademe kademe kontrol edeceğiz. Bundan sonraki ilk kontrol 7-10 gün sonra olacak" dedi.

HABER: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Gerede Çevre Bolu

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