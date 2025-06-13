Gercüş'te Öğrenciler Aileleriyle Açık Havada Film İzledi

Batman'ın Gercüş ilçesinde ilkokul öğrencileri, aileleriyle birlikte açık havada film izledi.

Öğrencilerde duygusal ve kişisel gelişim, empati ile paylaşma bilinci oluşturmak ve ailevi bağları güçlendirmek amacıyla Atatürk İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte film izledi.

Etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı.