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Gercüş'te depremzedeler yararına kermes

Gercüş'te depremzedeler yararına kermes

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Gercüş ilçesinde Gercüş Anadolu Lisesi tarafından depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Gercüş ilçesinde Gercüş Anadolu Lisesi tarafından depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Gercüş Anadolu Lisesi Okul Müdürü Orhan Aydemir, Öğretmenevi bahçesinde deprem felaketinden etkilenen öğrencilere yardım amaçlı öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kermes düzenlendiğini söyledi.

Kermesin tüm gelirinin depremden etkilenen Şanlıurfa'da seçilecek kardeş okula gönderileceğini aktaran Aydemir, kermesin yoğun bir katılımla yapıldığını belirtti.

Aydemir, kermese destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

Anadolu Lisesi Orhan Aydemir Güncel Haberler

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