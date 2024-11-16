Gercüş'te Çiftçiler Kış Ekimine Başladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kış öncesinde buğday, arpa ve mercimek üretimi için tohumları toprağa ekiyor.

İlçeye bağlı Yüceköy köyünde çiftçilik yapan Eyüp Çetin, bereketli bir hasat döneminin ardından yeni ekim sezonuna başladıklarını söyledi.

Yağışların tarlaları ekime hazır hale getirdiğini belirten Çetin, "Traktörlerle pulluk kullanarak tarlaları sürüyoruz ardından mibzer ile tohumları ekiyoruz. Yaklaşık 6 gündür bu çalışmaları sürdürüyoruz. Yaklaşık 10 yıldır çiftçilik yapıyorum ve bu yıl da hasadın bereketli olmasını umut ediyorum." dedi.

Çiftçilerden Hüseyin Badakol da atalarından kalan arazilerde tarım yaptığını ve çiftçiliğin zorlu ama değerli bir meslek olduğunu dile getirdi.

Baharda tohumların yeşermesiyle ikinci gübreleme yapacaklarını kaydeden Badakol, "Yaklaşık 700 dönüm arazide arpa, mercimek ve buğday ekiyorum. Çiftçilik bilgi, çaba ve emek gerektiren bir iş. Herkes yapamaz. Çok şükür alın teriyle helal kazanç sağlıyorum ve mutluyum." ifadelerini kullandı.