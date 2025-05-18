Gercüş’te Çiftçiler Karpuz ve Kavun Tohumlarını Ekmeye Başladı

Gercüş’te Çiftçiler Karpuz ve Kavun Tohumlarını Ekmeye Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, bereketli ovada karpuz ve kavun tohumlarını toprağa ekmeye başladı. Şehirdeki üreticiler, verimli bir sezon için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kavun ve karpuz tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Bereketli Gercüş Ovası'nda çiftçiler, bu ayın ortasından itibaren karpuz ve kavun tohumlarını toprağa ekmeye başladı.

Gercüş ilçesinin Yüceköy köyündeki üreticiler, verimli bir sezon geçirmek amacıyla sabahın erken saatlerinde gittikleri tarlalarında yoğun mesai harcıyor.

Traktör ve sürüm ekipmanlarıyla işledikleri topraklarını ekime hazır hale getiren çiftçiler, daha sonra tohumları toprakla buluşturuyor.

Yaklaşık 14 yıldır çiftçilik yapan Hüseyin Badakol, AA muhabirine, her gün sabah saat 4'te tarlaya gelip, saat 10'na kadar çalıştıklarını söyledi.

Yetiştirdikleri kavunların çok beğenildiğini ifade eden Badakol, bu yıl 50 dönüm arazide kavun ve karpuz ekimi yaptığını belirtti.

Badakol, "Ürünlerimizi Batman'a ve çevre illere gönderiyoruz. Kimseye muhtaç olmadan geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Aynı köyde çiftçilik yapan Eyüp Çetin de ekim sırasında bir kişinin traktörü sürdüğünü diğerinin de tohumları toprağa bıraktığını dile getirdi.

Kavun tohumlarını bugün toprakla buluşturduklarını işaret eden Çetin, "Yaklaşık 2 aya kadar tarladan verim alacağız, inşallah. Yetiştirdiğimiz ürünleri hem yiyeceğiz hem de satacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlüğünde 2 kişiyi işaret etti! 20 yaşındaki Arzu, Anneler Günü'nde intihar etti

20 yaşında canına kıydı, günlüğünde 2 kişiyi işaret etti
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.