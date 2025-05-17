Gercüş'te Bisiklet Turu ile 19 Mayıs Coşkusu
Batman'ın Gercüş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın katıldığı etkinlikte, vatandaşlar ile birlikte pedal çevrildi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.
Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Öztaş ve eşi Hilal Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, ilçe merkezinde toplanarak belirlenen güzergahta pedal çevirdi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel