Gercüş'te Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi
Batman'ın Gercüş ilçesinde, trafik polisleri tarafından anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 28 öğrenciye genel trafik kuralları öğretildi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik polislerince Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 28 anaokulu öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Trafik eğitim parkında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Öğrenciler daha sonra akülü araçlarla uygulamalı eğitim aldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel