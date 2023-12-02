Üye Girişi
Haberler

Gercüş Mezrone Üzümü Tescillendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Batman Ticaret Borsası tarafından tescil süreci başlatılan Gercüş Mezrone üzümü, Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret onayı aldı.

Batman Ticaret Borsası tarafından tescil süreci başlatılan Gercüş Mezrone üzümü tescillendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gercüş Mezrone Üzümünün tescil süreci tamamlandı.

Batman'da coğrafi işarete sahip Sason Çileğinden sonra Gercüş ilçesinin Mezrone üzümü de Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret onayı aldı.

Vali Ekrem Canalp, başvuru sürecinin sonuçlanıncaya kadar takibini yapan ve olumlu sonuçlanmasında büyük gayret sarf eden Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş ve Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Patent Enstitüsü Batman Gercüş Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title